為加強原住民族語言推廣，並培育本市族語教學人才及族語傳承，高雄市政府原民事會於今(111)年初發布「高雄市政府原住民事務委員會獎勵參加原住民族語言能力認證測驗作業要點」，並在今(30)日於四維行政中心召開記者會宣布，從4月1日至4月30日受理民眾申請族語認證獎勵金，希望透過獎勵制度鼓勵族人積極學習族語，傳承文化。

今日記者會中的一大亮點，特別邀請通過110年度第2次原住民族語能力認證測驗「高級」者─葛翠怡(拉阿魯哇族語)、顏雪玲(布農族語)及陸富美(多納魯凱語)接受表揚，三位族人皆表示很開心能通過高級認證，未來也會繼續發揚族語文化，讓大家知道講母語是一件很潮的事。亦邀請桃源區興中國小─布鼓拉芙兒童藝術團帶來精彩表演，展現族語推動的好成果。

圖說:市府張家興(中)副秘書長頒發高級認證獎勵金給葛翠怡（拉阿魯哇族語，左一）、顏雪玲（布農族語，左二）、郁德芳（代表陸富美；多納魯凱語，右二）(記者賴奕熏攝)

高雄市副秘書長張家興表示，高雄是擁有完整16個原住民族的城市，特別希望族語能保存並傳承下去，一直以來便極力推動原住民族傳統文化工作，在原住民族語復振工作上，更於去年著手研擬族語認證獎勵金要點草案，經費挹注126萬元，並全額補助從初級至優級皆設置獎勵金，希望藉此能激發原住民族人對學習族語的興趣及熱忱。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，語言是文化的載體，本會致力推動族語復振工作多年，在市長大力支持與原住民族議員積極折衝之下，使認證獎勵金能如期於今年發放，嘉惠族人。藉此提升族人學習動機，也希望培養更多優秀族語傳承語學人才。

圖說:原民會主委阿布斯表示:族語是傳統文化最重要的基礎，期望能藉族語認證獎勵的推動，達到讓族語在家庭紮根的目標，讓高雄16個族群的原住民族語都能永續傳承下去。(記者賴奕熏攝)

有別於其他縣市僅發放中(高)級以上獎勵金，高市族語獎勵金對各級別族語測驗均有獎勵：通過族語認證測驗合格者，依初級、中級、中高級、高級和優級，分別核發2千元、3千元、5千元、1萬元及最高1萬5千元獎勵金。