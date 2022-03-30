美國眾議院能源與商務小組委員會周三將舉行聽證會，了解自俄羅斯入侵烏克蘭以來汽油價格飆漲等相關問題，六名能源企業高層將出席這場會議。

這場聽證會主題名為「在加油站被坑殺：石油巨頭和美國的加油之痛」，將出席的六名油企高層分別為雪佛龍（Chevron）、德文能源（Devon Energy）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、Pioneer Natural Resources等4家公司執行長，以及殼牌石油（Shell）美國公司總裁與BP美國公司董事長和總裁。

該眾議院小組委員會主席Frank Pallone和主持監督與調查小組委員會的眾議員Diana DeGette發布聯合聲明表示，化石燃料企業在緩解汽油價格高漲所帶來的痛苦上做得不夠，他們根本袖手旁觀。現在是時候徹底了解為什麼石油公司樂見美國民眾受苦，而其股東與高層卻坐擁龐大獲利。

這些企業不是尚未回應、就是拒絕回應媒體置評請求。

根據美國汽車協會（American Automobile Association）調查，美國汽油價格在3月11日站上歷史新高每加侖4.331美元後已經回落，但周二的平均價格仍高達4.244美元。

美國石油協會（API）周二表示，導致能源價格上漲的因素很多，從地緣政治局勢動盪、供應鏈吃緊，到政策不確定性以及華盛頓當局釋出雜亂的信號都是。

部分民主黨國會議員已提議對石油公司徵收「暴利稅」，也有一些議員提議到今年底暫停徵收聯邦汽油稅。