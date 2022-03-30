新冠肺炎疫情升溫，許多店家都會規定要員工定期快篩，像是泰國曼谷有一間酒吧，在他們的店家粉專PO出要求員工做肺炎篩檢的照片，不料現場約30多名女服務生集體等候快篩的畫面，太過於辣眼睛。照片中，他們身穿超兇深V藍色制服，個個性感火辣，正在等著給人戳鼻孔，一眼望過去的畫面十分壯觀，讓男網友們看到眼睛都移不開，興奮大喊：「我可以幫忙！」

26日泰國酒吧「Drink กลิ้ง bar」在FB一口氣上傳16張女服務生快篩照，所有人員都集中坐在同一個等候區，胸前挖大洞的深V剪裁設計，加上很顯身材的上衣，再在脖子繫條美麗領巾，俏皮搭上一條極短裙，以及網狀性感絲襪。超兇的穿搭造型讓每個人化上妝後，看上去就宛如「真人版洋娃娃」般。

實在的畫面太過養眼刺激，瞬間就有大約2500位網友流鼻血，興奮地在貼文下方點讚及留言。店家在透露，這些人是公司新招募了一批女服務生，因為店家的企業宗旨是能夠安全提供所有顧客服務，因此在上班前都會定期檢測他們的身體狀況，也非常謝謝顧客信任提供的產品和服務。

從幾張照片來看，女員工們坐在一個半開放式的空間，和煦的陽光透進來，讓女員工們的氣色看上去更好了。他們等候快篩時的神情，都還算是保持鎮定，不過其中有一張照片，只見一位短髮女員工把頭向後仰，還用手扶著他的身體，有網友看到她太緊張，笑稱：「嘿嘿嘿乾脆我來吧」、「乾脆我來戳」、「我想去做義工」。