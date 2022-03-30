新北中和爆社區群聚，同棟公寓已有9人染疫，另有2名接觸者染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，該群聚再增6人確診，都不是該公寓住戶，其中包括一名台北市幸安國小的資優班老師，目前該群聚已擴大至17人染疫。

中和群聚新增案例中有4位和案23074有關。指揮中心指揮官陳時中表示，案23184與案23180為非同住家人，分別是女兒和孫子；另外案23074有在診所洗腎，該診所知曉患者確診後，主動針對病人篩檢，驗出一位病人（案23180）及一位陪病家屬（案23184）確診，目前擴大採檢病匡列居隔中。

確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

另外昨天確診的案23072有一位補習班同學確診（案23183）。陳時中表示，兩人有足跡上重疊，但不是同班同學，由衛生局通知採驗確診。

至於新增個案23269為足跡相關，陳時中說明，該案有看到相關足跡，加上自身有症狀，自行快篩陽性，是一位學校資優班老師，該班學生已匡列，該校720位學生下午採檢。