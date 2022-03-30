俄烏交戰逾一個月，引發全球關注。美國羅德學院（Rhodes College）國際事務系教授陳建凱表示，俄烏戰爭照理會讓「美日印澳四方會談」（QUAD）更加緊密，但美國需要中國從中斡旋，印度也因保持中立而立場擺盪，戰爭後續走向勢必對QUAD的發展投下變數。

根據《中評社》今日（30）報導，陳建凱29日出席中興大學國際政治研究所舉辦的「亞洲前瞻線上講座」，陳指出，QUAD的成形及壯大基本上跟中國的外交政策有正相關，QUAD起初並無太大作用，直到2017年美國出於「大國競爭」的理由，也就是因應中國的崛起，才逐漸擴大QUAD的功能。

陳建凱表示，美國會積極維繫QUAD鞏固壯大，是在中美競逐的脈絡下，美國著眼於中美博奕，盼手中握有的籌碼愈多愈好，故除了QUAD，美國也主導英國、澳洲組成三國同盟（AUKUS），同樣也是為了制衡中國，所以從美國的立場來看，自然希望QUAD關係愈緊密愈好。

陳建凱分析，西方陣營其實對QUAD態度不一，歐洲國家並不響應QUAD，尤其德國、法國等歐盟大國更在乎戰略自主，並不希望安全與經濟都被美國主導，也希望能跟中國有經濟合作。因此，雖俄烏戰爭理論上會讓QUAD更加緊密，但因印度不願配合西方陣營制裁俄羅斯，反與中國同樣採取中立態度，讓QUAD結構產生程度上的影響。俄烏戰爭尚未落幕，也讓美、日、印、澳四國，以及QUAD埋下恐遭波及或重創的未知數。