竹南鎮假日之森沙岸受海水沖刷掏空，已危及濱海自行車步道。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沙岸受海水沖刷掏空，已危及濱海自行車步道，縣府緊急發包動工防止崩坍擴大。（謝明俊攝）

苗栗縣議員陳碧華30日前往竹南假日之森會勘搶修工程。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沙岸受海水沖刷掏空，已危及濱海自行車步道，縣府緊急發包動工防止崩坍擴大。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森沙岸受海水沖刷掏空，文觀局官員說明搶救工法。（謝明俊攝）

苗栗縣議員陳碧華30日前往竹南假日之森會勘搶修工程。（謝明俊攝）

竹南鎮最美海岸線假日之森砂岸，因受沿岸潮流沖刷掏空，持續崩坍後縮，已危及濱海步道，縣府文觀局緊急找來包商搶救步道，苗栗縣議員陳碧華30日邀請文觀局官員及包商到場會勘，發現砂岸崩壞問題不止於此，應提升層級來維護這少有的海岸森林，居民呼籲中央內政部、經濟部及農委會應共同會商，採取對策因應。

竹南鎮從龍鳳漁港以南的濱海地區，有1道長約3公里的海岸森林，分別命名為親子之森、假日之森及長青之森，林內植被豐富，是台灣斯氏紫斑蝶的重要棲地與繁殖地，林務局並在此開闢有多條人行及自行車步道，是當地居民及外籍移工們重要的休憩場所，苗栗縣政府並將假日之森海灘規畫成海上運動專區，吸引來自台中、新竹地區的衝浪愛好者來此逐浪。日前交通部觀光局並審核通過苗栗縣政府提案，將3森海岸森林納入苗栗縣竹南後龍風景特定區範圍內，已成為苗栗縣海岸最重要的觀光景點，未來將投入許多資源建設開發。

由於漁港開發興築防波堤，造成沿岸潮流改變流向，使得沿岸沙灘、沙堤持續被海流沖刷掏空，龍鳳漁港南堤以南的沙灘積沙持續流失，使得長達1公里多的假日之森沙岸被掏空後縮，甚至危至假日之森自行車步道安全，縣府文觀局緊急籌措4百萬元經費，發包請來廠商修築固沙設施，防止步道擴大崩坍。

據縣議員陳碧華表示，舊時假日之森的沙灘距離現在的水際線已遠達4、50公尺，經過多年的沖刷下，海水滿潮線已逼近現今的沙岸，並持續往內陸逼近，已直接威脅假日之森的森林植被了。而沙灘掏空流失的現象不獨在假日之森，包括崎頂海域也有類似嚴重問題，應該要全面檢視苗栗縣海岸安全問題了。

由於竹南3森屬於林務局管轄，海岸線相關海堤及護岸工程，則屬於水利署河川局及內政部營建署管轄，當地居民呼籲中央單位應共商對策，以防止美麗稀有的海岸森林破壞殆盡，後悔莫及。