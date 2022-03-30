64歲前和碩前副總裁蔡進國，上周六（26日）獨自前往新北市三峽區滿月圓登山卻失聯，失聯搜救行動今(30日)進入第5天，消防局與警方調閱登山步道入口周邊所有監視器，於上午11時30分許在山區尋獲蔡進國，但已無生命跡象。

蔡進國生前酷愛爬山，翻開臉書上滿滿都是登山的照片，更曾釋出自己年輕時穿裙裝的照片，自嘲「是不是千嬌百媚，絕代風華，人間真極品。」並在臉書和老朋友互動，十分念舊情。這次他不幸在最愛的山裡過世，令家人朋友萬分遺憾。

蔡進國畢業於交通大學運輸工程與管理學系，過去曾擔任華碩電腦參謀長，他在2008年8月1日至和碩任職，根據和碩2012年年報資料顯示，蔡進國年薪介於500萬元至1000萬元，並在2013年2月28日退休。

蔡進國平日的興趣是登山，他過去常在臉書上曬自己登山和遊玩以及年輕時的照片，和老朋友互動，十分念舊情。他還曾經在臉書釋出一張疑似是自己年輕時穿裙裝的照片，留言說「是不是千嬌百媚，絕代風華。人間真極品。」令他的好友笑成一片，更有人誇其為「一代佳人」。