中央與地方政府發展社會安全網，目的是希望串連社區與民間團體，提供整合性服務，建立以社區為基礎的防護體系，提供以家庭為中心的整合服務的「強化社會安全網計畫」。北市家庭暨性侵害防治中心基於社會安全網的基礎發展，因此擴大社區熱心人士加入守護兒少行列，招募「家庭關懷訪視員」及「到宅親職服務人員」。

北市社會局表示，針對通報案件中兒少不明原因哭聲、居家或交通意外事故、親子相處口角衝突及15歲以上獨居生活的青少年等案件，透過社區熱心人士就近關懷，提供育兒諮詢、正向親子溝通技巧及相關資源，讓家庭及時能得到實際支持與關懷。

北市社會局指出，北市兒少保護通報案件去年已將近2500件，過往兒童或少年保護通報案件，以調查訪視角度介入家庭，家長面對被通報及有社工人員到家庭訪視評估，常有被標籤化的負面感受，但依據北市家庭暴力暨性侵害防治中心的統計發現，兒少保護通報案件中約有9％經聯繫釐清後非屬保護案件，派案調查的案件有25％至30％父母都是因欠缺親職知能，而非故意或惡意的虐待。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心為了減少非保護事件的父母被訪視調查的標籤感及讓社區能擴大守望相助、發揮友善近鄰支持關懷的力量，自去年10月參與衛生福利部試辦招募「社區家庭關懷訪視員」，提供相關訓練後，到宅關懷這些被通報但尚無保護事件或風險極低的偶發事件的兒童，也會視家長及兒少需要提供相關物資、兒童玩具或居家安全輔具用品等，創造家庭與社區間正向連結，發揮鄰里互助能量，減低被通報家長的標籤感。

另外，北市家防中心新增推動「兒少保護個案親職賦能計畫」，透過招募具照顧兒少及親子互動技巧專業或經驗的人員，以親職教練角色搭配兒保社工進入家庭提供到宅親職示範服務，與家長一起在家庭場域中實際操作及演練照顧技巧，強化親職能力，不再只有上課紙上談兵，以提升父母接受親職教育成效。

社會局表示，面對少子女化的社會，兒童及少年不僅是國家未來的主人翁更是一個都不能少，因此在保護措施上，除社工投入更需全民參與，除了幫忙通報，更邀請大家一起參與家庭關懷訪視與親職賦能的工作，成為關懷兒少家庭的好厝邊。