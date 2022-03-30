俄羅斯官方表示，在本周四的期限之前，將制定出可行的方案，讓外國企業可以轉換以盧布支付購買天然氣的費用。由於西方國家仍拒絕這種支付貨幣的轉換，加深了能源供應中斷的可能性。

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在上個星期下令，不友善國家應該以盧布支付購買天然氣的費用，以反制西方的制裁。該命令也讓盧布匯率一飛衝天，從歷史低點持續彈升。

俄羅斯國會上議院議長Valentina Matviyenko說，如果歐洲拒絕購買俄羅斯能源，俄國也可以轉供應給亞洲市場或其它地方。

以歐元支付的主要國家指出，俄國無權重新擬定合約；G7國家在本周也聲明拒絕俄國的要求，並呼籲企業不要同意。

克林姆林宮發言人Dmitry Peskov說，不會免費供應天然氣，這是不可能的，而且只能用盧布支付。Peskov補充說，依照普丁為盧布支付設定的最後日期3月31日，所有的支付方式都在安排中，讓這一支付系統對歐洲買家來說是簡單、易懂以及可行的。

歐盟在上周緊急評估各種狀況，包括下一個冬天俄羅斯完全停止供應的情形。