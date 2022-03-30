網友在爆料公社發文抱怨，開車時提早打方向燈30秒被檢舉。（摘自爆料公社）

網友顏郁庭在爆料公社發文抱怨，開車時提早打方向燈30秒被檢舉，「這樣的檢舉真的合理嗎？」國道警第4公路警察大隊表示，經檢視民眾檢舉影像，該車於匝道內未至雙車道路段即持續顯示左側方向燈約1分10秒，未有轉彎或變換車道行為，違規事實屬實，最高可處汽車駕駛人3600元罰鍰。

顏郁庭表示，「只是提早打了方向燈，想告知後方車子前往的方向，就因為多打了30秒，就被民眾檢舉！？想請問這樣的檢舉真的合理嗎？」有網友回應，沒車也不靠邊轉彎，快到路口才慢慢切慢慢彎，全世界都在等你。也有人說，30秒真的太扯，路口前30公尺打方向燈還差不多。

顏郁庭回應說，當時從國道8號南下往新市的支線道，所以提早打了方向燈告知後方來車她會往左邊的，而且當下是單線道，「不懂後方來車他能有什麼不知道反應的」，「重點他為了行車記錄器能錄到我的車牌號碼，跟車跟超近的，這樣就不危險？」

第4公路警察大隊新市分隊表示，經審視民眾被檢舉之違規影像，該車行駛於國道8號西向轉國道1號南向匝道時，於單一車道匝道內持續顯示左側方向燈。車輛駕駛人於行車未有轉彎及變換車道行為時顯示方向燈，應屬不當使用方向燈之行為，適用道路交通管理處罰條例第42條規定。

至於民眾檢舉合不合理，國道大隊表示，依道路交通管理處罰條例第7條之1，民眾檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，即予以舉發。國道大隊也呼籲用路人，於道路駕駛時應依相關規定、時機正確使用方向燈，以維護自身及他人的行車安全。