足跡表。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣30日無新增本土確診案例，新竹市確診者案23262與案23188為一對母子，兒子就讀竹北市國立特教學校國小部，竹縣衛生局昨獲報與教育局立即啟動疫調和評估停課，今早派醫護進駐校園疫調風險評估並採檢約330人，特教學校和新竹縣5處足跡已完成消毒，相關接觸者安排採檢中。

這名確認的母親在竹北市擔任保全行政人員，初步疫調發現她25日曾在辦公室面試，與新豐鄉移工宿舍案23086保全人員足跡重疊約30分鐘，針對案23086將協調警方介入進一步釐清足跡。

教育局指出，特教學校課程採分組教學，國小部6個班級47名學生、與確診學生同交通車的12名國高中學生均停課10天，其餘30日預防性停課一天。初步調查，案23262母親在新竹縣公共場所活動史均在竹北地區，已由環保局安排清潔人員完成消毒。

衛生局長殷東成說，特教學校部分，昨接獲通報即與中央流行疫情指揮中心討論，考量學生均有高度照顧需求，因此採檢工作決定30日上午由醫護人員直接進駐校園採檢，目前正由衛生局人員評估風險，初步匡列採檢校園師生和工作人員等共約330人。

衛生局27、28及29日連續3天辦理共6場社區PCR免費採檢，合計採檢972人，971人陰性，其中1人陽性為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，昨已轉報桃園市處理。醫院團隊進駐安興國小採檢，共採檢師生教職員16人和學生87人，結果103人全數陰性。

因應竹市確診者在竹北足跡，衛生局協調中醫大新竹附醫30日下午2時至5時、31日上午9時至12時及下午2時至5時，於急診室連兩天設社區篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。

為因應本土疫情升溫，竹北市衛生所於4月1日下午2時至4時加開300劑莫德納，隨到隨打、免預約，提醒鄉親們記得帶健保卡、接種黃卡，現場人數可能較多請耐心等候，並全程佩戴口罩保持社交距離。