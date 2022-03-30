新竹市30日新增3例個案，其中1女童就讀東區關東國小，校方一早公告訊息，全校昨起停課至4月10日，全校師生2000多人接受普篩， 另，女童的媽媽與就讀新竹縣某弟弟也確診，初步疫調，染疫來源與大潭電廠竹縣移工群聚的保全確診案有關。

市府衛生局長吳欣席今天在疫情說明會中表示，竹縣確診案23086，25日曾至案23262（關東國小女童之母）所任職的竹縣某公司面試，現場雙方互動約有15至20分鐘的面試面談，過程未完整戴好口罩、露出口鼻，可能因此造成傳播。案23188（關東國小女童弟弟）當時也與母親同時在辦公室。

案23262（母）、案23188（子）分別於28、29日出現發燒痠痛等症狀，前往就醫、後續採檢，皆於今日確診。市府緊急匡列採檢與其接觸家人，就讀關東國小之案23263（女童）也確診，目前3人都已於醫院治療。

衛生局表示，案23262為40多歲女性、任職於竹縣某公司，其兒子案23188不足10歲、就讀於竹縣學校，女兒案23263為10多歲之竹市關東國小學生，皆居住新竹市。相關公共場所足跡請見附圖。

目前匡列居家隔離者包括同住家人（父親）1名，關東國小密切接觸之師生109人、公共場所接觸者36人、補習班師生16人，共匡列居家隔離162人。

今天上午關東國小師生在國軍醫院及馬偕醫院協助下，已於中午完成2071人PCR採檢，學校即日起停課至4月10日。