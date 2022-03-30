新竹市長林智堅任期將屆滿，日前點名行政院發言人羅秉成參選新竹市長，羅秉成今接受網路節目專訪重申，新竹是非常好的地方，但在他的人生規畫沒有選舉這個選項，過去沒有選舉，未來也不會有，這不是選區的問題。

對於曾被林智堅點名參選新竹市長，羅秉成說，「林智堅其實並沒有親口詢問我的意願」。羅秉成透露，以前有很多機會或邀約，有人會來給他「搔癢」，看看他有沒有選立委的意願，但其實完全不會癢，他目前專注法治政委，和他原來的背景有實質關聯性，同時也希望自己的人生第一份工作，與最後一份工作都是律師。

羅秉成說，「我都60歲了，再去選舉的話，心願恐怕難以達成，這樣沒辦法滿足自我期待」，因此有人邀約選舉，他都是一口拒絕，且也沒有人給他壓力。

羅秉成強調，「他以做律師為榮，律師是他的終生職，哪怕以後不是開事務所，只要是為了平反冤案，他都會繼續幫忙。」