滷味烹調方式不油膩，成為不少人宵夜選擇，甚至有人認為，滷味吃起來比鹹酥雞更健康，但真的是如此嗎？家醫科醫師陳欣湄指出，滷味是不少外食族的正餐選擇，但有些店家為了方便省時，在滷味裡放入添加物，滷久恐會產生有害物質。

家醫科醫師陳欣湄在節目《健康好生活》提到，滷味是不少民眾正餐選擇，自己滷的滷味不用擔心，因為調味及食材來源明確，不過有些店家恐會多放添加物，為了讓滷味看起來更入味，使用「焦糖色素」增加滷味色澤，但裡面含有「4-MEI」的成分，雖然不是致癌物質，不過在動物實驗中卻有致癌可能，在長期或大量食用的情況下恐傷害健康。

陳欣湄醫師進一步提到，有些店家使用的醬油也有疑慮，一般醬油發酵約需6個月，但不肖店家為了節省成本，因此選擇速成的化學醬油及水解醬油，例如利用「鹽酸及豆製品」混合而成，所需發酵時間就較短，速成醬油1個月就可製作完成，而水解醬油僅需3至7天，雖然速釀醬油製造過程沒問題，但可能產生單氯丙二醇，與焦糖色素狀況類似，大量食用情況下，在動物實驗中也有致癌風險。

除此之外，有些店家還會用「工業鹽」取代食用鹽，陳欣湄醫師解釋，工業鹽是鹽田做出的第一批鹽，沒有經過精煉，可能含有重金屬或亞硝酸鹽等，基本上不能食用，有致癌風險。另外也分享一則案例，指添加物也可能引發過敏問題，她曾收治一名30歲左右的氣喘病患，但由於她從未有類似病症，因此覺得奇怪，進一步才發現，她晚餐都會吃同一間店的滷味，醫師推測病因可能與滷汁有關，而病患減少食用後，氣喘問題確實獲改善。

陳欣湄醫師也針對「陳年老滷」表示，輔仁大學的食品相關科系研究發現，食物滷的時間越久，容易產生有害物質，肉品、冰糖、醬油長時間一同燉煮，容易產生膽固醇氧化物，而且會隨滷的時間越久，濃度也會越高，雖然目前並未被認定為致癌物質，但膽固醇氧化物跟動脈硬化有關，呼籲民眾食用上仍要小心。