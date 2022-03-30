國立台灣海洋大學確診教授（案23022）3月21日至基隆銀河小吃店染疫，25日又曾與3名同為教師友人前往台北市中山區南京東路三段著名的禮服酒店「帝都商務會所」消費，據了解，帝都商務會所目前已改名為「金拿督」酒店，是北市中山區相當知名的禮服酒店，該店在得知有客人染疫後，昨(29日)起就停業進行清潔消毒2天。

據了解，金拿督酒店除了進行全面清消外，包括店內人員，上班小姐及幹部都立刻進行快篩檢疫，目前並未傳出有陽性消息。

染疫海大教師光顧禮服酒店起底，千萬豪華裝潢小姐素質高。(中時資料庫)

曾經去過金拿督酒店的人士表示，過去在帝都商務會所時代，店內向來就走高檔路線，業者耗資數千萬走現代風格，大廳及包廂金碧輝煌，店內固定上班的小姐至少超過50位，在中山區及老司機圈享有極高知名度。

金拿都主要消費者以企業商務人士為主，消費模式主要包含包廂費、少爺小費，酒水錢則是另計，公關小姐陪酒以每十分鐘為一節約400元，每小時收費約2400元，算是稍微高消費酒店。

根據熟悉酒店人士表示，該店要求店內的陪酒小姐也相當高，除了頭髮的造型、彩妝、耳環、項鍊、手飾、指甲或高跟鞋全都有嚴格規定。例如髮型一定會要求直髮，或是小包頭。小姐上班前，也都要由與店家合作的專業造型師化妝。

不只如此，連酥胸前的項鍊佩掛位置都有相當要求，通常都是要在乳溝上方三個指頭寬處。此外連高跟鞋都有規定，店內也要求小姐一定要穿會小露腳趾頭的高跟鞋。

不過因為該店在2019年曾發生鬥毆事件，所以過去曾被警方列為重點臨檢店家，不過換手經營後，治安狀況相對穩定，目前生意仍相當不錯。