台北市勞動局長陳信瑜遭爆公然向工會代表拉票，為自家長官、副市長黃珊珊參選下屆台北市長抬轎，北市政風處調查報告今出爐，多名議員批評內容不夠全面，還聲稱陳信瑜屬政務官、非事務官，不符行政中立法適用範圍，且黃珊珊也未正式參選，怒轟市府應將報告退回重做，陳信瑜也該負起政治責任，直接下台。

台北市議會今舉行大會，但調查報告前10分鐘才送交議會，讓議員全炸鍋，市議員苗博雅質疑，出現爭議的該場新春工會茶會共計三場，報告內卻僅揭發有錄音那場，明顯不夠周延，應擴大調查，市議員黃郁芬也批評，市府所訂的規約改來改去，如今又稱茶會並非選舉活動範圍，簡直替陳信瑜規避責任。

市議員汪志冰批評，報告指出陳信瑜屬政務官，不受行政中立法規範，且黃珊珊不具公職候選人身份，你也拿她沒辦法，難道市府在告訴所有政務官都一起來輔選，反正也沒事，這是政風處認證，那議員也都不要監督了。

市議員侯漢廷附和，依照市府標準，所有事務官和政務官公然替黃珊珊輔選好像都沒差，一來政務官不適用該法令，事務官也能倖免，因為黃珊珊不是候選人；假設老百性找市府幫忙，但市府卻說「對不起等黃珊珊當選再幫忙」，好像也不叫期約賄賂，難道都沒事嗎？

市議員王鴻薇怒轟，報告結果令人大失所望，完全替陳信瑜逃脫責任，對話內容明明違反行政中立啊，卻用不適用行政中立法、公務人員服務法等規避，最後僅有記過處分，整個政風處一起來包庇，乾脆市府都穿上議員王世堅送的「我就爛」T恤，因為北市府標準就是爛。

市議員王欣儀認為，既然陳信瑜身為政務官，不適用行政中立法，那就應該付政治責任下台。