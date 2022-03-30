半導體測試設備商美達科技(6735)預計4月下旬轉上櫃掛牌，實施資本額預計自3.52億元增至3.98億元。受惠半導體擴建潮帶動需求，美達科技2021年營收、獲利、每股盈餘齊創新高，法人看好2022年成長動能可望持續，帶動營收成長維持逾2成、再創新高。

2002年5月成立的美達科技，專注於半導體類比暨混合訊號IC測試設備，以混合信號及CMOS影像感測產品為主力。前者應用於5G通訊及相關基建、Wi-Fi 6及光通訊光感測、電源管理IC（PMIC）測試、功率放大器（PA）等，後者主要應用於3D感測領域。

美達科技主要產品可運用於晶圓測試與成品測試的半導體測試設備，主力客戶包括國內PA與半導體封測龍頭廠商、以及各IC設計領域領導廠商。同時，公司因應電動車及第三代半導體興起，建立IPM、IGBT、GaN及SiC等測試系統，使測試領域更完整。

美達科技2021年合併營收創4.53億元新高、年增33.33％，毛利率71.54％、營益率42.55％，雖低於前年75.87％、44.65％，但營業利益亦創1.93億元新高、年增27.07％。配合業外轉盈挹注，使稅後淨利1.55億元、年增達30.53％，每股盈餘4.4元，亦雙創新高。

觀察美達科技去年各應用領域營收占比，以PA達1.78億元、約39％，以及PMIC達1.66億元、約37％為大宗，混合信號以0.34億元占8％、影像感測產品0.31億元占7％、車用高壓大流0.29億元占6％、其他0.14億元約3％。

美達科技2022年前2月自結合併營收0.63億元、年減0.61％，仍創同期次高。展望後市，公司將朝能源、感知2大應用領域發展，前者包括電動車、智慧家電、PMIC、消費電子，後者則包括元宇宙、高速通訊、車用光達（LiDAR）等產業。

隨著5G、高效運算（HPC）、AI需求帶動半導體擴建潮，測試設備需求跟進大增，2020年與2021年測試設備產值分別年增19.72％、29.61％，SEMI預期2022年產值仍將持續成長。在產業擴建潮未歇下，法人看好美達科技今年營收成長可望維持逾2成、再創新高。