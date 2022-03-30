中央流行疫情指揮中心因應國內疫情趨勢，滾動式調整戴口罩規定。由於台灣本土疫情升溫，因此自4月1日至4月30日戴口罩規定繼續維持。請民眾務必配合，共同維護社區安全。

今年1月9日至2月28日，因桃園機場、遠雄自貿園區及高雄港群聚，指揮中心加嚴戴口罩規定，針對運動、唱歌、拍照、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講與講課等談話性質工作和活動的正式拍攝或進行時，恢復須戴口罩的規定。

後因疫情趨緩，因此從今年3月1日至3月31日，放寬戴口罩的規定，其中針對唱歌時維持須戴口罩規定；並因應嘉義婚宴感染事件，自3月22日起，針對宴席規定「不得離桌進行敬酒/茶等社交互動」的防治措施，參加婚宴若離開座位都要戴口罩，前述措施經評估近期國內疫情社區風險增加，自4月1日至4月30日，維持不變。

指揮中心重申，疫情變化快速，相關防疫措施須隨時依據疫情狀況調整，以即時因應，故戴口罩等相關規定亦會有所變動。