公費COVID-19家用快篩試劑發放對象說明。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，有關近日有民眾誤解「社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑方案」為直接免費領用一事，指揮中心重申，該方案為強化社區風險監測，並依據科學資料評估篩檢效益後，發放對象規定為具有呼吸道等症狀且於定點診所掛號看診之病患，由醫師評估後始可發放試劑；故民眾領用需經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象；另若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

指揮中心同時呼籲，家用快篩試劑適合於可能感染病毒比例高的地區如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等，為維護大眾健康，亦請民眾取得公費快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。