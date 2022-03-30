油價持續飆漲，電動車話題再起，業者趁勢掀起資費大戰，光陽KYMCO推出Ionex車能網 3.0適逢一周年，今（30日）推出全新「勁量騎」資費方案，企圖以全面超越對手的優惠，搶佔電動機車市場。

事實上，電動機車市場換電資費面臨調漲聲響起，KYMCO於此同時逆勢操作，目的是進一步宣示KYMCO致力於在台灣消費市場推動電動機車，並且刺激消費者油車轉換電車的決心。以雙顆電池1249方案為例，車主最低每月只要150元即可享有高達1305安時的方案，每月現省1099元；另以單顆電池499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達２倍以上。

光陽工業董事長柯勝峯表示，自從Ionex車能網誕生以來，KYMCO不變的初衷是解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。今天，我們藉著Ionex 3.0推行滿周年的契機，向大家宣布一系列的全新電池資費方案，讓不論是穿梭在巷弄鄰里的菜籃族、每日通勤的機車族，甚至是享受長途騎行的休旅族，都能找到怎麼算都最划算的資費方案，安心入手全新一代的Ionex電動機車。

全新資費於4月1日上路，針對高哩程的騎士，新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案，「1249方案」每安時1.7元，除基本費所內含的735安時之外，再加贈570安時，合計可使用1305安時。綁約18個月基本費降至949元；「1279勁量騎方案」每月基本費1279元，每次申辦至少使用 3 個月，不限使用安時勁量騎，超高用量騎士的最佳選擇。

KYMCO Ionex同時進行免費換電799/499優惠，在全新資費方案推出後，同步適用於全系列方案。單顆電池299、499方案，雙顆電池299、499、799方案，在免費換電優惠下，基本費降為0元。全新的1249方案，可使用1305安時，在免費換電優惠下，綁約後基本費降為150元，而超高用量的1279勁量騎方案，在免費換電優惠下，基本費更是降至480元。

柯勝峯補充，KYMCO始終以「最得我心」的品牌精神，將顧客的需求擺在第一位。我們會持續聆聽消費者的心聲，以最具市場競爭力的價格，推出超越大家預期的產品與服務，持續致力於二輪車電動化的轉型，讓每個人都能安心擁抱電動車時代的來臨。