大甲國小校長李金發說，該校成功爭取新建圖書室及改善球場經費，讓學校設施更完善。(市議員李榮鴻服務處提供)

台中市大甲區大甲國小行政大樓重建工程，去年2月已經動工，但受物價上漲及學校需求變更設計等影響出現經費缺口。市議員李榮鴻30日會同教育局副局長葉俊傑到校勘查，研擬改善辦法；李榮鴻要求教育局協調解決新建大樓經費不足，也要求新設圖書室、補足冷氣及電腦視聽等設備，並改善學校球場等設施，總計爭取近千萬元經費。

大甲國小指出，該校舊行政大樓長期鋼筋裸露經評估為危樓，去年2月開始施工重建，但因五大管線審圖、申請使照清圖及學校使用需求等因素辦理變更設計，經費需1124萬7317元，變更設計經費擬動支標餘款及學校基金還不足107多萬元。

李榮鴻說，除這107萬元經費希望教育局能補足外，另外有關新大樓教室冷氣、智慧型黑板、電腦、視聽教室座椅等也都要採購約需382萬經費，學校還缺乏圖書室；他特爭取教育局補助260萬增設，校內球場老舊，他也爭取236萬元經費。總計爭取經費達985萬元。

教育局副局長葉俊傑表示，有關變更設計部分，經動支標餘款及學校基金後，不足的107萬元由工程管理費支應，冷氣設備建議另案提報計畫。李榮鴻說，教育投資不能省、也不能等，有優良的環境才能讓孩子們好好學習成長，他感謝市府及教育局全力協助支持，為師生們充實硬體設備。

大甲國小校長李金發說，新設行政大樓智慧型教室設備部分 還缺382萬元，此外，校內臨時圖書室目前設於活動中心內，燈光不佳且環境潮濕，影響書本保存；校內多功能操場從96年至今部分龜裂破碎不堪，已成功爭取260萬新建圖書室及236萬元改善球場，讓學校設施更完善。