國民黨中常會30日舉行，黨主席朱立倫（左二）宣布提名楊文科（右二）競選連任新竹縣長。（范揚光攝）

國民黨主席朱立倫宣布提名楊文科（見圖）競選連任新竹縣長，楊文科表示會戒慎恐懼地來打贏這個選戰。（范揚光攝）

國民黨中常會今天提名新竹縣長楊文科競選連任，黨主席朱立倫表示，民進黨為一黨之私、個人算計欲修訂《地制法》，力推竹竹併，此刻國民黨全黨一致提名楊文科，表達對新竹縣民最大負責；楊文科強調，他會帶領縣府團隊全力以赴，割肉輸血無怨無悔，打造新竹縣為美國矽谷。

繼上週完成艱困選區台南市長提名，國民黨中常會下午提名新竹縣長楊文科競選連任，與會中常委鼓掌通過，楊文科也特別到場致意，朱立倫則拉起楊文科的手，高喊「凍蒜！」。

朱立倫表示，新竹縣是台灣發展最快速，也最科技化的城市，在楊文科治理下，近幾年不論地方基礎建設、科技發展、人口移入及地方民眾關心的大小事，都能看到楊文科的身影，大家對楊文科非常肯定。

朱立倫笑談，他看到幾十年前楊文科和前經濟部長李國鼎視察竹科基地的照片，「楊文科當時的身形跟秦漢長的一模一樣」，楊文科除了把新竹縣政做得好，連籃球隊都打得好，攻城獅隊愈來愈強。

楊文科強調，感謝黨中央的提名，自今天起就是責任承擔的開始，將戒慎恐懼來打贏這場選戰，這3年多來，他提出154項政見，已完成128項，達成率83.11％，接下來將繼續打拼，率縣府團隊來全力以赴，甚至割肉輸血無怨無悔，「我說到做到，會全力來打拼」。

此外，朱立倫指出，這段時間，民進黨基於一黨之私、基於個人算計，打算修訂《地制法》，大家都知道民進黨的目的（指推動竹竹併），現在立院還在推動中，此舉不被新竹民眾認同，國民黨此刻宣布提名楊文科，展現對新竹縣民最大的負責。

楊文科認為，關於竹竹合併，他並不反對，但必須要有時間來溝通協調，讓鄉親了解好處與壞處，絕不能倉促行事、因人設事。