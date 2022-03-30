2車沒碰撞女騎士摔倒 怒告對方違規左轉警受理偵辦

苗栗縣43歲黃姓女子26日晚間6點15分許，騎機車行經苗栗市經國路、為公路口時，為閃避對向左轉的轎車，急煞摔車倒地，轎車駕駛當時逕自離去，黃女30日怒告對方肇事逃逸、過失傷害罪，警方受理偵辦並通知轎車駕駛到案說明。

黃女當時摔車倒地滑行數公尺，全身多處擦挫傷，也因為疼痛久久無法站起來，她休養多日後，30日到警局作筆錄，並稱對向一輛違規左轉的小客車，才害她慘摔受傷，要告對方肇逃、過失傷害。

苗栗警分局調閱路口監視器，發現當時有輛轎車未依路口左轉號誌燈，逕自違規左轉，黃女摔車後，轎車駕駛也未停留就離去。

苗栗警分局指出，將通車小客車駕駛到案說明，全案並將函請車禍事故鑑定委員會分析，也提醒民眾，發生車禍不以是否碰撞為必要，相關行為與事故有因果關係，即可能為車禍肇事當事人，應即通知警方到場處理釐清，不可因未發生碰撞逕行離去，違者恐涉及肇事逃逸責任。