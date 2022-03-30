新北市今新增17例確診，其中5例與中和公寓社區感染相關，全案累計16人染疫；6例與樹林科技廠相關，全案累計29人染疫；基隆相關案2人；與桃園大潭電廠相關案3人，及1例新店個案。新北市侯友宜表示，中和景福市民活動中心持續設置機動篩檢站，今上午有169名民眾前往篩檢，結果下午說明。

新北市長侯友宜表示，今新增2例、9例居隔採檢陽性、6例居隔陰轉陽。其中新增2例，1例是案23269，30多歲女性，外縣市教師，已接種3劑疫苗，20日與案22639早餐店的足跡重疊，前往篩檢站採檢，PCR陽性，Ct值11；另一新增新店個案23275是20多歲女性，桃園市舞蹈教室成員，已完成3劑疫苗接種，29日出現咳嗽症狀，自行快篩陽性，採檢PCR陽性，Ct值13.7。

新北市衛生局表示，與中和公寓社區感染相關有5例，29日中和景福市民活動中心機動篩檢站及雙和社區篩檢站共計有377人採檢，其中有2例陽性個案。另有3例為匡列居隔採檢陽性個案。Ct值為11到17；與樹林科技廠相關有6例，為居家隔離採期間採檢陽性，Ct值為12到18.1。

與基隆相關案2人，案23170是20多歲女性，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，29日採檢PCR陽性，Ct值18，收治專責病房隔離治療，居住地新店區；案23276是60多歲男性，已完成2劑疫苗接種，為基隆市確診案23031的相關接觸者，29日採檢PCR陽性，Ct值19.93，收治專責病房隔離治療，居住地新莊區。

與桃園大潭電廠相關案3人都居住在林口，案23270是40多歲男性，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，28日快篩陰性，29日採檢PCR陽性，Ct值21.9收治專責病房隔離治療；案23271是40多歲男性，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，28日快篩陰性，29日採檢PCR陽性，Ct值18.8，收治專責病房隔離治療；案23272是40多歲男性，大潭電廠合約廠商員工，已完成3劑疫苗接種，28日快篩陰性，29日採檢PCR陽性，Ct值18.1。