法國體育用品零售商迪卡儂(Decathlon)周二表示，由於供應困難，公司將暫停在俄羅斯的活動。迪卡儂先前因決定留在俄羅斯，飽受外界批評。

迪卡儂為Mulliez家族人士所擁有，該家族同時也擁有家庭裝修DIY零售商Leroy Merlin以及食品零售商歐尚(Auchan)，這兩家公司目前都決定繼續留在俄國營運。

迪卡儂在聲明中表示，在遵循嚴厲的國際制裁規定之後，俄羅斯不再有能力滿足公司繼續經營的供應條件，迪卡儂不得不暫停其門市營運。

該公司在俄羅斯有約60家門市，大量依賴產品的進口來進行銷售。公司也表示，將繼續支援2500名俄羅斯員工，他們有些在2006年以來就一直在公司服務。

歐尚執行長在周日告知法國媒體，由於擔心失去在俄國的資產，決定繼續留在俄國服務。歐尚在俄國有231家門市，和約3萬名員工。

Leroy Merlin在俄國也有高達4.5萬名員工，和113家門市，出於與歐尚類似的理由，維持在俄羅斯業務，並將大部分產品的採購轉移到俄羅斯當地。