1名男網友因為分手後，太習慣前任女友而走不出來，因此在《Dcard》發文問大家，遇到類似的經驗都是怎麼過的，貼文一出網友紛紛安慰到：「想哭就哭！你也會在這段時間發現還會在身邊陪你、安慰你的那些人才是你更應該好好珍惜的人」、「分手只是一個階段，在這段感情中，學習到了什麼，才是最重要的」、「去旅遊去聚會都好，認真過生活真的就遇到下一個更愛的人」。

原PO在社群網站《Dcard》崩潰表示，日前吃完飯後，他拍照想著要發給誰看，突然想到自己已經分手了，不禁心酸地想起，交往時的點點滴滴，原PO表示，他太習慣與前任的一切，現在分手後連成為朋友的資格都沒有，讓他不知道樣怎麼辦，發文問大家有沒有遇過相關經驗，引起網友們熱議。

網友分享自己的相關經驗：「分手四個月了，時間真的會沖淡一切，還記得剛分手是一個行屍走肉的靈魂在飄，但慢慢的，你會找到你自己，分手只是一個階段，你在這段感情中，學習到了什麼，才是最重要的。真的是要自己去感受體悟」、「就是少了一個可以隨時分享心情的對象吧，我知道要往前看，不能再停滯不前，那段日子大概就是一直哭然後把自己行程排滿滿，去旅遊去聚會都好，認真過生活真的就遇到下一個更愛的人！祝順利」。

也有網友們給原PO打氣：「當不當朋友我已經無所謂了，重點是要趕快振作起來，回到還沒在一起前那個勇敢的自己，化悲憤為力量」、「想哭就哭！你也會在這段時間發現還會在身邊陪你、安慰你的那些人才是你更應該好好珍惜的人」、「不要忘記了，能陪自己到最後的 也只有自己了」。