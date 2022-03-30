土耳其單車女神舒舒來台9年喜歡騎乘自行車到處遊覽。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處將邀請土耳其單車女神舒舒帶領車友同騎南庄、獅頭山、峨眉。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

春暖花開正是騎乘自行車出遊的好時機，觀光局參山國家風景區管理處，特別邀請美貌土耳其單車女神「舒舒」共同來領騎跨越苗栗新竹兩縣的獅山、峨眉風景區，舒舒沿途將與眾車友分享她的騎乘及單車旅遊經驗，並且一起和車友來完成「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動。

中文名字徐甘舒的土耳其單車女神「舒舒」來台9年，能說一口流利的中文，熱愛騎單車探索台灣，她說她喜歡騎乘崎嶇蜿蜒難度高的車道，她還沒騎過獅頭山，所以對獅頭山的美景十分嚮往，也對峨眉湖、南庄小鎮的的歷史文化相當有興趣，期待躍躍欲試，希望大家一起來和她挑戰。

春天來臨，包括獅頭山、峨眉湖、南庄老街都有許多美麗花兒開放，為了吸引更多遊客前來南庄獅山遊覽，參山處還在4月下旬舉辦南庄花卉節，讓遊客來到這裡可以享受花境之美，如果遊客採取騎乘自行車方式遊歷，更能貼近當地人文情景。

參山處處長曹忠猷表示，南庄花卉節即將在4月23日展開，為了提供熱愛自行車旅遊的旅客有獨特的騎乘體驗，特別請到來自土耳其、熱愛台灣風土人情的單車女孩舒舒帶頭領騎獅頭山多元路線，全程路線來回總長65公里，途經峨眉湖、三灣、南庄，沿途舒舒將與眾車友分享她的騎乘經驗和單車旅遊經驗，並且一起和車友來完成「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動。

參山處指出，參與旅客不僅能享用傳統客家特色佳餚、體驗農村旅遊樂趣，還能尋訪南庄小鎮體驗「南庄花卉節」山城花園之美，感受在地居民將花卉布置融入老街周邊的生活美學，途經歷史建築東村宿舍合影，並打開手機記錄騎行軌跡，就可獲得Go Bike TAIWAN玩騎認證限量專屬紀念認證勳章，並可免費獲得參山處加碼的「喔熊幸福御守」。

這項騎乘活動即日起開始報名，活動行程包含隨行補給車、餐食和保險服務，前100位民眾於4／8前報名，即享半價超低優惠。