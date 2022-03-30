房仲業者調查，台北豪宅今年迄今已有12件總價逾億元的交易，有七件為「現金買房」，占整體六成左右，反應市場資金充沛下，信用管制對豪宅客影響不大。

台灣房屋集團統計2022年台北市實價登錄逾億元的豪宅交易，截至目前為止，共有12筆億元豪宅交易，總金額約24億元，包括「華固敦品」、「和平大苑」、「維也納藝術廣場」、「長虹天璽」、「冠德遠見」、「泰然璞真」等案均有無貸購屋的案例。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2022年台灣高資產客群財富報告指出，逾九成的高資產族在去年財富持續增加，反映市場資金充沛，因此信用貸款管制對於有實力不貸款，直接現金購屋的豪客影響不大；且目前政府查稅主要針對多屋族房東出租無報稅，而多數富豪的加碼掃樓不是為子女家人置產，就是作為度假屋規劃，鮮少有出租事實，因此目前幾項打房手段，對豪宅屋主而言，買氣意願影響並不大。

第一建經研究中心副理張菱育表示，市場上屢屢出現高總價豪宅不貸款的案例，主要是央行近年頻頻釋出選擇性信用管制措施，限制法人及高價住宅的貸款成數。在2020年底時，央行針對法人購屋貸款設限，最高成數6成、自然人購置高價住宅最高6成，且無寬限期，如今幾經政策加碼，法人及自然人購置高價住宅貸款，已雙雙降至4成，也無寬限期，未來還會面對央行升息的不穩定變數，對於富豪來說，還不如不貸款置產，不僅可避免升息造成還款金額增加，還可減少貸款送件的行政流程，省時又省事，未來若要企業融資，也還保有靈活運用的彈性。