「燕麥手工餅皮」限時、限量、限店登場，還推專屬口味「白酒蒜香海鮮比薩」。（必勝客提供）

比薩鐵粉注意！必勝客又推「隱藏版」新項目，除了有新餅皮「燕麥手工餅皮」、也有兩款口味披薩「白酒蒜香海鮮比薩」以及「煙燻培根手撕豬比薩」，新餅皮及兩款新口味比薩均為限時、限量、限店販售，不管是肉食主義者還是輕食樂活族都很適合嘗鮮。

必勝客「肉食系」比薩誕生，這次將美國南方經典料理「手撕豬」與比薩結合，將香烤手撕豬、口感扎實的楓糖厚切培根及火腿鋪滿整個餅皮，再讓美式道地煙燻醬與重量級肉餡完美交融，最後加上清甜爽口的鳳梨，打造出這款口感層次豐富的重量級肉餡比薩─必勝客「煙燻培根手撕豬比薩」！該款口味為「隱藏版」限量販售。

迎接初春到來，必勝客「燕麥手工餅皮」順勢登場，在新鮮手工現做餅皮中加入含有豐富膳食纖維的燕麥，讓你吃得到的穀物香氣，口感也更加清爽，還能與各款經典口味比薩搭配(不適用星級白醬海鮮、黃金和風雞、韓式泡菜燒肉與期間限定口味)，燕麥細緻的口感搭配經典口味的豐富餡料，怎麼配都超加分。

此外，必勝客「燕麥手工餅皮」也推出專屬口味「白酒蒜香海鮮比薩」。獨家白酒蒜香底醬加上鮮味十足的嚴選蛤蜊肉、Q彈花枝條及鮮甜蝦仁等多樣海鮮，再把富含維生素C的青花菜、洋菇鋪滿比薩餅皮，結合「燕麥手工餅皮」細緻的清爽口感，絕對是「輕食樂活族」吃得健康又美味的最佳首選！