台南安南、安平和南區外海剛進入產季，市府鼓勵民眾選購印有追溯條碼的國產牡蠣。（張毓翎攝）

台南為台灣牡蠣養殖重要產區，近來遭越南進口牡蠣低價競爭，蚵農叫苦連天，台南市政府積極輔導蚵農加入水產品生產追溯制度，建立市場區隔，也讓民眾可以吃得更安心，目前有近70戶申請加入，數量持續增加中。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，去年發現市場愈來愈多越南牡蠣，大多都是混充國產牡蠣一起販售，不僅拉低市場行情，也影響盤商收購意願，嚴重衝擊到台灣牡蠣產業，因此漁會今年配合市府加強宣導，鼓勵蚵農加入水產品生產追溯制度，讓消費者對於產品的來源更清楚、了解。

市府農業局漁業科長吳國霖說，台灣推動水產品生產追溯制度其實已好一陣子，民眾掃描產品上的追溯條碼QR Code，便能查到產品及生產者資訊，只不過以前市場未充斥這麼多的進口牡蠣，使得申請加入的蚵農也不多，直到去年越南牡蠣大舉進入台灣，蚵農才意識到溯源管理的重要性。

林鈺昕說，台南安南、安平和南區外海是浮筏式牡蠣養殖的大產區，養殖數量超過9000棚，占全台浮筏式棚數5成以上，每年3到5月為盛產期，剛進入產季，今年產量穩定與過去差不多，市場價格每台斤200元，她也建議民眾選購時，可直接到生產地購買，或挑選印有追溯條碼的國產牡蠣。

市府農業局30日邀請大廚邱英洋以台南牡蠣為食材，製作「脆皮蚵仔獅子頭」等5道簡易美味的料理；林鈺昕說，南市區漁會本周六與市府在台南市農會假日農市，舉辦「台南好蚵行銷推廣活動」，現場有許多好康優惠，千萬別錯過。