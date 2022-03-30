台塑企業不僅年終令人羨慕，今(30)日重磅宣布，有鑑於2050年碳中和願景，台塑積極推動ESG，將砸下最高逾7億元，成為台灣首家大型企業直接補助員工新(換)購電動機車，未來台塑員工新購、換購電動車，均可以獲得10000、16000元的補助，用行動響應環保。

台塑企業旗下包含台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)及其他公司今(30)日共同宣布，將成為台灣首家大型企業直接補助員工新(換)購電動機車，與國內電動機車廠商合作，包括GOGORO、宏家騰、光陽等攜手合作，共同落實減碳，該補助方案預計4月1日上路，員工可以不限廠牌，只要是電動機車，均可以申青補助。

目前國人購買電動機車，除可申請經濟部工業局、行政院環保署及各縣市政府公告之補助金額外，台塑企業今日加碼宣布，釋出員工加碼方案，其中，新購補助金額為10000元、換購為16000元，只要符合到職滿一年之正式員工均可申請，換言之，台塑員工新購電動機車只需以原價65%、若是換購，則僅需原價45%，以台塑企業4.5萬員工來算，補助金額落在4.5億至7.2億元之間。

以國內暢銷重型電動機車車價約7萬元計算，扣除政府與企業補助金額以及廠商所提供購車折扣後，新購及換購實際負擔金額分別為45500元及31200元，實際負擔金額約僅電動機車的一半價格。

以目前台塑企業所有園區總計機車車位有2.5萬格，其中，5000格供外來廠商、訪客使用，其餘2萬格已經均獲員工滿額申請。