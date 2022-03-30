台北市勞動局長陳信瑜疑涉替副市長黃珊珊助選，今政風處調查報告出爐，指政務官不適用《行政中立法》，僅建請記過一次，議會仍炮聲隆隆，國民黨議員游淑慧怒嗆「如果大家真的想到她有沒有期約標案，告訴大家，還有下一個錄音檔。」

游淑慧日前質疑，陳信瑜去年底聘用的機要秘書劉嘉琪，背景為黃珊珊高中同學，2人為「閨密」，質疑明明是歸在勞動局內，卻常常出入副市長室，對外自稱為黃珊珊辦公室秘書。

游淑慧批評，陳信瑜3月28日答詢時公然欺騙，當天她問茶會時劉嘉琪有沒有在現場，陳信瑜稱不知道，但根據調查報告記錄，劉嘉琪就是第一個發言，且第二個就是陳信瑜局長本人，在外打著黃珊珊副市長辦公室不知道，陳信瑜也說不知道、會告誡，但勞動局卻公然介紹「謝謝黃副辦公室的劉秘書」，就是劉嘉琪秘書占用她的缺，連在茶會都用黃珊珊的名義。

游淑慧質疑，連這麼小的事情都要說謊？什麼是真的？報告稱民間團體申請補助案，不是採購案，只是教他們調整，但游淑慧強調，市府都要公平處理，難道勞動局只幫比較好的修改補助案呢？不是只有採購案要公平，補助案也要公平，還可幫人家寫功課修改計畫？

游淑慧更說，陳信瑜還提到要抗爭找她，請兩天回來一天，非常懂得請假的技巧，巧立名目請假，人事處、政風處要不要再去調查？最後游氣得怒嗆「如果大家真的想到她有沒有期約標案，告訴大家，還有下一個錄音檔。」

國民黨北市議員徐弘庭提到，議會必須對陳信瑜提出譴責案，法律是道德最低標準，政風報告有清楚寫道，陳信瑜固有疑似涉及妨害選舉之抽象言論，惟客觀上尚乏其他積極之行求或期約之具體事證，法律是道德的最低標準，柯文哲、陳信瑜必須負政治責任，藏在法律灰色地帶，議會應該針對陳信瑜提出譴責案，在政風處調查報告不違法，不代表符合柯文哲的道德標準 。

接續發言的北市議員林亮君說，覆議徐弘庭，議會應譴責，陳信瑜有疑似黃珊珊競選行為，如今又傳出鏡電視被北市勞動局勞檢，勞動局將公司員工資料洩密給蔡壁如，鏡電視要依法提出告訴，假設事情為真，這就是「政務通黨務」，怎麼有北市局處首長利用職務之便，將勞檢資料給民眾黨在中央的立委，身為勞動局，將資料洩密、瀆職，痛批陳信瑜帶頭違反各種法規。