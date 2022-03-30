中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，有著阿美族血統因此五官深邃，還有超火辣身材，集甜美與性感於一身，被封為「啦啦隊女神」，IG擁有超過77萬追蹤數，臉書也有40萬人支持，坐擁高人氣，而她除了擔任啦啦隊員，也經營個人YouTube頻道，新片就透露日前做了「人生一個很重大的決定」，抽自體脂肪來補上胸，罩杯激增讓粉絲大噴鼻血。

啦啦隊女神巫苡萱經常透過社群分享生活點滴與辣照，日前網友們發現她好像有點不一樣，除了臉蛋外，身材好似又更升級，當她只針對臉蛋解釋，說是朋友掌鏡美顏濾鏡開太大，如今身材之謎終於揭曉，巫苡萱更新了YT新片，揭露確實做了點什麼讓身材變更好，她說自己身高不高，「對於腿部曲線很不直、很不滿意」，她平時很努力運動健身，就是希望腿能再緊實一點，無奈成效有限，「大腿內側贅肉也很容易因為穿短褲而擠出來」，因此決定抽脂體雕。

巫苡萱下定決心抽脂，抽了後腰、大腿後側及內側的脂肪，而她相當能忍痛，術後隔天照常工作，只覺得腿部有脹脹的，行動比較沒那麼快速，其他都覺得還行，而且對於成果很滿意，「照鏡子覺得身材真好！」，如今需要穿塑身衣維持，恢復期為3個月到半年。

巫苡萱更自爆，抽出來的脂肪沒有浪費，運用自體脂肪填充到上胸，讓原本上圍就很豐滿的她，顯得更加波濤洶湧，她解釋，其實自己的上胸比較沒肉，「穿細肩帶背心乳溝會分開」，但如今這個部位填滿了，不僅飽滿還很Q彈，「不用擠得很辛苦了！」，她在影片中也特別展現施術的部位，身材升級看得見，影片曝光後，粉絲也盛讚成效很棒，「真的變很兇」、「流量密碼直接不隱藏了」、「你要不要給點活路」、「難怪覺得身材越來越好」，也說她手術後直接工作，忍耐力驚人。