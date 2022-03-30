頭份市長羅雪珠歡迎各地遊客同來頭份賞桐花。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所舉行記者會宣傳頭份市桐花小旅行活動。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

每年四月中下旬到五月上旬，正是油桐花盛開的季節，翠綠的山頭會舖滿雪白的花毯，頭份市後花園老崎古道沿線遍布油桐樹，頭份市公所歡迎各地遊客來頭份暢遊山林老樹間，欣賞油桐盛開的浪漫美景，一嘗客家美食，最後還可帶著滿滿的伴手禮回家。

頭份後花園的老崎古道，每逢花季滿山遍野的五月雪在微風吹拂下紛飛，場面美不勝收。為了讓更多人知道頭份後花園的天然美景，頭份市公所特地規畫了「2022頭份市桐花小旅行─花現茶香細路」，帶領民眾走進頭份引以為傲的後花園，漫步老崎古道，一賞迷人的運茶小徑風光。不只沉浸在桐花盛開的景色之中，還要探尋茶鄉秘境，製茶體驗DIY，用豐富的行程抓住民眾目光。

頭份市長羅雪珠表示，每年油桐盛開時，總是吸引許多遊客到苗栗山區賞桐，其實最佳賞花景點就在頭份後花園。除了老崎古道，還有山林間穿梭的小徑，楓林隧道、楓林吊橋等景點相互串連，以及鹿廚坑步道、繞山花步道、尿磜仔古道、相思步道等等，都非常歡迎各地遊客前來踏青賞花，感受山林綠意和桐花飛舞的浪漫。

頭份市公所並精心安排，「2022頭份市桐花小旅行─花現茶香細路」的老崎古道─賞桐踏青遊活動，邀請專業導覽人員帶隊，行程最後還有製茶體驗DIY。活動報名從4／6-4／17或額滿為止，限額100名。報名僅需繳交100元費用，還送客製化「花現茶香杯墊組」，歡迎大家踴躍來報名。

至於活動日當天無法參與的民眾，也可在4／15-5／8期間，到頭份5大步道賞花健行後，參加「我在頭份古道，遇見桐花美景」活動。只要將您到古道及賞桐的照片上傳「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁，並完成指定留言，獲得按讚數最高的前20名，將可獲得500元禮券乙份，活動相關資訊請見FB「頭份市公所─緣頭小份」粉絲專頁。