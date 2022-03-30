基隆市仁愛區南榮國中學生確診（案23129），個案自述日前曾和二信高中確診學生打球，感染源釐清中。基隆市長林右昌下令，全市打籃球場域即日起關閉3天。

林右昌表示，南榮國中學生3月28日早上經過校門口的紅外線熱感應器時，被揪出發燒，校方當下請家長帶回就醫，未進入校園；個案29日採檢確診，疫調時自述，朋友的朋友是二信高中確診同學，可能因為打球染疫，但衛生局釐清中。目前匡列25人居家隔離，分別為同班學生19人、隔壁班5人、低年級學生1人。

林右昌提及，南榮國中今天實施預防性停課一天，學校展開相關因應措施，昨指派一組醫療團隊進入校園，為全校160名師生PCR篩檢，結果皆為陰性，另比照二信高中、國立台灣海洋大學連續3天實施快篩，並每天回報。

林右昌指出，打球會把口罩拿下近距離接觸，為防範疫情持續擴散，本市所有打籃球場地，即日起停止3天，請大家配合，待疫情控制，再恢復場地。