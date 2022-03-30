日前登記民進黨新北市議員初選的前立委呂孫綾，30日宣布退選議員，她透過臉書表示，為讓民進黨能更堅強、更團結，更期待議會過半，她決定退出新北市第一選區議員初選，全力支持黨內同志能夠2席全上，希望能讓更多優秀的同志一起為家鄉服務。被外界解讀將繼續挑戰2024立委。

新北市藍綠議員都進入初選階段，目前民進黨在第一選區（淡水八里、三芝、石門）預計提名兩席，日前有現任英系鄭宇恩，還有蘇系呂孫綾與蘇系淡江大學教授彭莉惠登記初選，呂孫綾退出後，剩下兩人都能獲得提名。

呂孫綾30日在臉書表示，回想起從政的這段期間，經歷了爭取建設的艱辛，也有成功爭取完成重大建設的歡喜；有被抹黑醜化的苦、也有連任失利的痛，這些心路歷程，因為有大家的支持。

呂孫綾說，2020大選後，她仍然為家鄉努力，也投身公益，關心弱勢，所以今天做了這個決定，是希望壯大民主力量，可以和黨內同志一起繼續為家鄉努力，為台灣努力，再次謝謝大家的關心和祝福。至於2024是否重新挑戰第一選區立委，目前沒想那麼多。

而藍營部分則在此區預計提名2席，僅現任陳偉杰登記，鄭戴麗香則因為健康因素宣布不再競選連任，國民黨新北市黨部可能採徵召模式推人。另還有無黨團結聯盟的蔡錦賢也將爭取連任。