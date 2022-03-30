財信傳媒集團董事長謝金河在30日應合庫邀請發表專題演講，其中謝金河指出，外資近來大賣台積電有一個重要的原因，就是美國十年期公債殖利率大幅飆高到2.356％，相形之下，台積電若以其一年股息約11元，再換算目前股價，殖利率僅剩1.86％，還不如美國十年期公債殖利率，因此大賣台積電。

謝金河也分析，外資今年以來大賣超台積電43萬張，也和「作帳」需求有關。謝金河指出，外資當初持有台積電成本非常便宜，僅100多元，之後賣台積電去投資大陸，現在在大陸有非常大的投資損失，因此需要賣台灣股票來作帳，也成為台積電被賣超的重要原因。

謝金河也對台灣股市表現具有高度信心。他比較香港恒生指數指出，台灣加權指數現在距離香港恒生指數，僅差800點的距離，原本23,000點的差距，幾年之內就大幅拉近，他相信接下來台灣加權指數一定會超過香港恒生指數。

謝金河也預期，美國十年債拉高之後，已使很多高科技公司大舉轉變股息政策，會拉高股息，因為怕其股息殖利率遠不如美國公債殖利率表現，因此導致外資投資流失，因此美國殖利率飆高，也將對台灣上市高科技產業的股利政策，產生關鍵的影響。