假投資詐騙橫行，其中不乏黑道幫派勢力介入，警政署秉持「打詐即掃黑，掃黑斷金流」原則，自本月21日起，動員全國警察打擊假投資詐騙集團，以「虛擬貨幣」、「金融商品」、「假博弈網站」的「話務機房」、「洗錢水房」、「收簿及車手集團」為重點，共計查獲詐欺集團67件481人，其中具竹聯幫、四海幫及天道盟背景者21人、法院羈押31人，查扣15萬8376顆泰達幣等不法所得逾5000萬元。

警政署長陳家欽30日至刑事局檢視查緝成果，陳家欽表示，警方從去年發現，詐騙集團的非法金流為逃避查扣，開始虛擬化，這些都是新型態的洗錢方式，也是未來打擊重點。

刑事局偵查第二大隊破獲以李姓女子為首的虛擬貨幣投資詐欺水房，該集團專門將得手贓款，購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)進行洗錢，為躲避查緝，還刻意吸收6名房仲為幹部、成員作為掩護，負責提供帳戶與提款，並製作「虛擬貨幣山寨平台」，偽裝成合法的虛擬貨幣買賣交易。警方將李女等18人逮捕到案，查扣泰達幣近16萬顆、約台幣454萬多元，李女等8人遭聲押獲准。

另刑事局偵查第七大隊分析假交友投資詐欺案件，溯源發現以余姓、陳姓為首的轉帳洗錢及收簿集團，專替假交友投資詐騙機房洗錢，該集團對外公開收購人頭帳戶，提供給假交友投資詐騙機房，再透過多層網路轉帳或購買虛擬貨幣等方式，將詐騙贓款層轉洗出，全案緝獲余姓、陳姓等42名嫌犯到案，清查涉嫌洗錢逾億元。

刑事局偵查第九大隊查獲洪姓嫌犯等22人，以VOS話務群發系統撥打被害人電話，初步取得民眾個資即寄送集團自製的投資報告書，再佯稱投顧公司經理取信民眾，聲稱可投資未上市股票、公司營收成長幅度驚人等標的，全案查扣現金80萬餘元、保時捷轎跑車1輛、教戰守則、自製印刷投資報告書等贓證物。