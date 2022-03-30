食品大廠義美30日歡慶88歲生日，總經理高志明許下百年目標，公司下一步將朝生機發展。義美正在桃園龍潭打造「生機生醫中心」，預計今年10月完工投產，將成為亞洲最大的冷凍乾燥真空食品工廠。

義美今天舉行88歲生日慶，邀請多位與公司同樣1934年誕生的長者壽星同歡，桃園市長鄭文燦也親自到場祝賀。

高志明表示，一家企業要做到88年不是件容易的事，最困難是要兼顧傳統與創新，方向要隨著時代調整。迎接義美百年，他許下目標，要朝生機發展。

義美2020年宣布大手筆投資30億元，要在桃園龍潭打造「生機生醫中心」，高志明說，一切按照計畫走，預計今年10月可以正式完工投產。

義美生機生醫中心將引進公司獨門開發的冷凍真空乾燥系統，讓台灣的農產品可以保存營養，變成生機產品，創造更高附加價格；未來甚至可以發展成「顧健康、補不足」的生醫產品。新廠完工後，將是亞洲最大的冷凍乾燥真空食品工廠。

另方面，為呼應節能減碳的國際趨勢潮流，高志明也宣誓義美2030年要達到排碳減半，2050年進一步達成淨零碳排目標。

為此，義美除了已著手在所有廠區屋頂架設太陽能板，更重要是義美獨家開發出「離峰儲冰系統」，利用晚間離峰時段的電力製冰儲冰，轉做為白天尖峰時段的空調使用，透過「削峰填谷」方式，達到省電節能效果。義美預計10月會有多套系統完成裝設。