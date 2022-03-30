爭議許久的高鐵延伸屏東一事，因為依環評法規規定，高速鐵路延伸工程應進行第二階段環評，今天由環保署環評大會審查，會中有民眾認為因經過台塑仁武廠恐怕會有安全上的疑慮，並質疑高鐵南延的必要性，最後環評大會建議進入二階環評，也要求開發單位應說明開發的必要性。

高鐵南延預估將增加554億元，開發單位指出，西部高往南延伸至屏東、往東延宜蘭，東部台鐵升級為快鐵，串聯台鐵與高鐵為環島高效鐵路網，核心區域環台一周只要6小時；而規劃的屏東高鐵車站位於台糖六塊厝農場，並將與台鐵六塊厝車站共站，路線總長17.6公里，其中高架段約9.6公里、平面及路堤路塹段約5.6公里、隧道段約2.4公里，預估左營站至屏東站行駛時間約10分鐘，預估8.5年後完工通車。

會中有民眾發言表示，高鐵延伸至屏東會鄰近台塑仁武廠區，憂心會發生爆炸，影響周遭的2萬至3萬人，而且高鐵南延僅多了約10分鐘車程、且無法運輸屏東農民的農產品，「還不如加速開發高屏第二東西向快速公路」，才會使屏東民眾更有感。

環評委員李俊福說，花那麼多錢只要10分鐘，還不延伸至更南部，要求開發單位應說明開發的必要性及合理性。

最後環評大會要求「開發單位應評估台塑仁武廠區與高鐵營運之交互安全風險、環境影響及替代路線可行性，研提具體影響減輕措施」，「加強說明開發必要性、效益，路線及新設站址區域發展考量」等，並決議進入二階環評。