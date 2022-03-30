俄烏戰火持續延燒，至今沒有停火跡象，兩國除了軍事上的交鋒外，科技戰也是一大關注焦點，近日傳出俄羅斯知名科技公司Yandex所設計的App軟體開發工具有可能將手機用戶的資料回傳至俄羅斯，甚至成為政府監控的工具，目前有約5萬款App都是使用該軟體進行開發，累積下載次數已突破上億次。

金融時報報導，該款名為AppMetrica的SDK工具，提供使用者進行iOS與Android軟體的開發、設計，傳出目前有超過5.2萬款App採用，類型橫跨遊戲、通訊軟體等，累積安裝次數超過一億次，而在眾多的App中有7款是專門服務烏克蘭用戶的VPN軟體。

報導指出，研究員Zach Edwards表示，Yandex能藉由AppMetrica收集各項用戶數據，最後再將所有資料回傳到俄羅斯當地的伺服器，擔憂俄羅斯政府能透過這些內容監控遭鎖定的人員。

對此Yandex官方坦承確實有收集網路、IP地址等資訊，但無法透過該資訊辨別個別用戶，且受理政府單位的要求時，與國際相同的運行方式相同。

然而Zach Edwards並不認同Yandex的說法，抨擊原始數據就足以辨識身分；曾經在蘋果認職的資深軟體工程師Cher Scarlett則認為，由於受到當地的法律規範，該公司被迫把資料交給俄羅斯當局。