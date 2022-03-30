大陸國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總局近日聯合印發《關於進一步規範網路直播營利行為促進行業健康發展的意見》，著力加強網路直播營利行為規範性引導，對為網路直播發佈者違法違規策劃、幫助實施偷逃稅行為的仲介機構及相關人員依法嚴肅處理和公開曝光。

《意見》提出，網路直播平台要認真落實管理主體責任，加強網路直播帳號註冊管理和帳號分級分類管理，每半年向網信、稅務部門報送存在直播營利行為的網路直播發布者個人身份、直播帳號、網路暱稱、取酬帳戶、收入類型及營利情況等資訊，配合監管部門開展執法活動。

《意見》提出，網路直播平台和網路直播發布者要維護網路直播公平競爭環境，不得通過虛假行銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。

《意見》要求，網路直播平台、網路直播服務機構應依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不得轉嫁或者逃避個人所得稅代扣代繳義務，不得策劃、説明網路直播發佈者實施逃避稅。網路直播發佈者開辦的企業和個人工作室，應按照國家有關規定設置帳簿。