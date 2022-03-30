第94屆新科奧斯卡影帝威爾史密斯，在典禮進行過程中，因不滿頒獎人克里斯洛克在台上拿老婆的光頭玩笑，在所有人注目下賞了主持人克里斯洛克一巴掌，引起全球震撼，創下奧斯卡金像獎的收視新高，延續這股熱潮，有位美國人氣網紅則趁著這股風潮，表態願出資總額3000萬美元(約8.5億台幣)，要他們走到擂台上一決勝負！

談到這次典禮上的「掌摑之亂」，可謂是帶動不少商機，由於掌摑事件給人的印象太過深刻，有些廠商腦筋動得很快，早已火速將這幕經典畫面做成公仔商品，接下來陸續還有多樣商品等著問世。美國人氣網紅「傑克」則是趁機打響知名度，聲稱願意給威爾史密斯跟克里斯洛克，他們一人1500萬美元(4.2多億元台幣)，總共3000萬的金額(8.5億元台幣)，喊話他們在輕量級比賽中一決高下。

這位搭上話題的傑克，不僅是2021年最賺錢Youtuber排行榜第二名，他還有個酷炫神祕身分，就是職業級拳擊選手。在威爾史密斯上台掌摑克里斯洛克後，傑克轉貼一名網友詢問讓兩人發起拳擊賽的發文，直接在自己的推特表示：「他要給威爾史密斯和克里斯洛克的1500萬美元都已經準備好了，讓我們在8月輕量比賽中較量高下吧！」

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2 — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

據了解，這名網紅傑克的拳擊手生涯中，最好的一次戰果是兩回合打敗前NBA灌籃王跳豆羅賓森，而他也熱衷舉辦名人拳擊賽，經常向明星下戰帖，每每發文都引起討論。