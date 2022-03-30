大陸澎湃新聞報導，上海30日疫情防控工作新聞發布會，上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授吳銀根表示，上海中醫專家根據臨床表現和救治經驗，總結出新冠肺炎變異株感染病屬溼毒疫，這是一種以溼和毒為最主要病因的疾病，用的方法是解熱毒、化溼毒、祛瘀毒作為主要治療的法則，在前一個階段治療當中發現用了中醫中藥以後，病人核酸轉陰時間能縮短，症狀控制時間例如發熱比不用中藥的也可以縮短，其他症狀跟狀態調整也比較好。

中醫中藥在參與新冠肺炎治療中取得了很多成績。目前上海根據國家發佈的第九版診療方案和地域特點，在定點醫院迅速推廣，開展救治，取得良好效果。

吳銀根說，關於老百姓自己來防護或者自己用中醫中藥調理，建議三個原則：「健脾、化溼、清熱」，三個原則組成的方劑各個醫生開的可能都不一樣，但是都是可以的，有幾個建議：

「對於輕症病人或者無症狀病人可以選用連花清瘟膠囊，大家都知道這個藥。經過新的實驗證明對Omicron病毒有很好的抑制作用，對Omicron造成細胞損傷也有作用，供大家參考，但是不主張大家都去吃，因為是藥，有副作用。」他說。

吳銀根還表示，對於在醫院或者跟病人接觸的人員都很辛苦，想要有預防，很多單位都自己使用了一些方法，因為他本人在龍華醫院，龍華醫院製定了五味藥組成的「龍醫正氣方」，在該醫院已經用了一個階段。

吳銀根進一步說，組成的藥比較簡單，由銀花、連翹、藿香、白術、甘草五味藥組成的，沒有副作用。對於大家要吃的處方首先第一條要沒有副作用，大家都能適應，而且又有治療和預防作用的，大家比較歡迎，如果想要索取這方面的藥可以到龍華醫院現場或互聯網醫院配服。

老年人或體質較差或有基礎疾病的人預防，「建議找給你診病的醫生，你告訴他我希望在這方面增加一點輔助治療，給你治病處方當中他會適當給你調整，這樣更加合理一點。」吳銀根說，每個人病都不一樣，狀態都不一樣，中醫主張個體治療，這種預防方可以請醫生幫你處理。

「假如不想找醫生處理，自己用點藥，中醫經常用的玉屏風散或者補中益氣湯，對於氣虛、補氣和平常傳統中對感冒有治療作用的藥也可以採用，有人說我體質不一定氣虛可能陰虛嘴巴乾，根據你當時的表現採取一些食物或者泡茶類的也可以。」吳銀根說。

吳銀根強調，在中醫中藥對新冠肺炎預防和治療當中，平常根據自己狀態，根據掌握的中醫知識調整，但有症狀不舒服還是要找專業醫生諮詢。