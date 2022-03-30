俄烏和談有望停火，周二美股全面上揚，以科技股為主的那指及費半表現亮眼，激勵周三台股開漲24.24點報17572.9點，台積電(2330)站穩600元關卡，半導體、電子人氣回籠，金融、航運也不落人後，尤其中小兵表現亮眼，電金傳齊揚，大盤開高直攻17700的半年線之上，午後更衝上17770.07最高、上漲221.41點，並創下3月7日以來新高點，重返5日、10日、半年線，再戰季線17898.9點。

終場加權指數收漲191.90點或1.09%，報17740.56點，成交量增至2980.44億元，創下近8個交易日新高；櫃檯指數收漲1.40點或0.65%，報218.35點，成交量906.65億元。

台積電站上600元整數關卡，收漲1.87%，電子、半導體成交占比增，反觀化工比重滑落，指標股東鹼(1708)亮燈56.7元跌停，興農(1712)、台肥(1722)也跌逾半根跌停。

金融股在永豐金(2890)等金控股領軍下，類股指數再創新高。光學、被動元件、車用電子也聯手大漲，笙泉(3122)、德微(3675)、精材(3374)、順德(2351)全數亮燈漲停。疫情再起，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)翻黑，由宅經濟的宅配通(2642)、以及散裝領軍航運股揚帆，而貨櫃三雄以萬海(2615)表現最出色。

成交量仍不大，投資人心態仍卻步，凱基投顧董事長朱晏民指出，是因國際間不少變數仍未解決，包括100美元油價、俄烏戰事造成原物料、通膨擔憂，以及兩岸疫情轉趨嚴峻等。

近期量能仍未有效放大，後市趨勢仍不明確，分析師指出，在清明連假前夕，市場觀望氛圍仍在，若台股明天未出現百點大跌，3月月線可望收紅，有助於第2季行情。在量能未放大前，操作上宜審慎應對，以具產業基本面正向的個股為主。

第二季類股操作上，投信看好六大族群，如半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股、元宇宙、mini LED等、伺服器，電動車與汽車電子供應鏈、高股息殖利率兼具成長性族群、面板與記憶體類股、受惠解封的航空類股。