美律(2439)近年來持續深耕MEMS(微機電)麥克風，看好MEMS麥克風每年以超過60%的營收成長率在發展，將扮演美律新一波成長動能，總裁黃朝豊指出，美律在下一波穿戴市場中，決不會缺席。

研調機構Yole Developpement指出，全球MEMS感測器預計到2025年將接近177億美元，年複合成長率為7.4%。美律自2013年正式進入MEMS(微機電)麥克風市場，近年來規模持續成長。

總裁黃朝豊指出，MEMS麥克風自2020年起，每年均以超過60%的營收成長率在發展，有鑑於聲音與穿戴裝置息息相關，在下一波的穿戴裝置市場中，美律將不會缺席。

美律麥克風事業處主管張朝森指出，疫情改變工作型態，商用客戶持續增加，今年估計60%的營收成長主要來自視訊會議系統客戶的貢獻，以及相對成功的供貨策略。

美律MEMS麥克風之所以獲得視訊會議客戶關注，在於產品具有訊噪比高、相位集中、超寬頻特性等優異表現，更大幅降低麥克風的體積，使客戶不論會議環境多大，使用者距離麥克風多遠，都能清楚收音，同時從類比到數位輸出，各種尺寸都有，滿足客戶不同需求。

除MEMS麥克風之外，美律結合麥克風產品，推出氣壓及溫度感測器多項新品，今年將進入量產階段。舉例而言，美律將麥克風結合氣壓感測器，能讓客戶只使用一個元件達到收音和氣壓感測的雙重作用，特別是在講究尺寸的穿戴裝置上能讓客戶的機構設計更加便利，深受客戶青睞。

張朝森指出，穿戴裝置市場規模在2020年逾360億美元，估計2028年成長至1140億美元，複合年均成長率15.4%。感測器及雲端運算的進步，將穿戴式裝置從健身追蹤器、智慧手環及耳機中解放至眾多物聯網應用，舉凡醫療、工業、零售業、無人機等領域，均是新一波穿戴裝置的新戰場。