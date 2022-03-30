國發會訂出2040燃油機車落日目標，光陽工業KYMCO今日公布電動機車全新資費於4月1日上路，期待以震撼市場最優惠方案，吸引更多騎士加入Ionex的行列。與前一代的資費方案相較，全新的Ionex 3.0資費方案在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

光陽表示，Ionex全新資費方案以最多元的資費內容、最優惠的價格、最豐富的可用安時，搭配最貼心的服務，以全面超越的優惠方案，搶佔電動車騎士市場。面對市場換電資費調漲聲起，KYMCO於此同時逆勢操作，目的是進一步宣示KYMCO致力於在台灣消費市場推動電動機車，並且刺激消費者油車轉換電車的決心。

光陽工業董事長柯勝峯表示，自從Ionex車能網誕生以來，KYMCO不變的初衷是解決電動機車在推廣與使用上的障礙，讓每個人都能擁抱即將到來的電動車時代。今天，我們藉著Ionex 3.0推行滿周年的契機，向大家宣布一系列的全新電池資費方案，讓不論是穿梭在巷弄鄰里的菜籃族、每日通勤的機車族，甚至是享受長途騎行的休旅族，都能找到怎麼算都最划算的資費方案，安心入手全新一代的Ionex電動機車。

全新資費方案針對高哩程的騎士，新增兩個雙顆電池高用量的超優惠方案：1249方案：每安時1.7元，除基本費所內含的735安時之外，再加贈570安時，合計可使用1305安時。綁約18個月基本費降至949元。1279勁量騎方案：每月基本費1279元，每次申辦至少使用 3 個月，不限使用安時勁量騎，超高用量騎士的最佳選擇。

至於既有Ionex免費換電799／499優惠，在全新資費方案推出後，再適用於全系列方案。單顆電池299、499方案，雙顆電池299、499、799方案，在免費換電優惠下，基本費降為0元。全新的1249方案，可使用1305安時，在免費換電優惠下，綁約後基本費降為150元，而超高用量的1279勁量騎方案，在免費換電優惠下，基本費更是降至480元。