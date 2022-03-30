在俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭官方要求尼泊爾政府禁止俄羅斯登山客攀登喜馬拉雅山。

英國廣播公司（BBC）報導，自春季以來，尼泊爾政府已經發給9名俄羅斯登山客攀登喜馬拉雅山的許可證，不過烏克蘭駐印度大使館一名外交官21日致函尼泊爾政府，指出至今好幾個國際運動聯盟已經禁止俄羅斯運動員出賽，鑑於這些情況，請求尼國直到俄羅斯結束入侵烏克蘭之前，禁止俄羅斯登山隊攀爬喜馬拉雅山。

I support Ukraine, but this is punishing mountain climbers for something that their government did. Shouldn't be held against them. — KathyOScoopie 🍀 🌻 (@oscoopie1) March 30, 2022

針對烏方要求，尼泊爾官方表示並未收到相關要求，指出至今仍持續對遵守尼國法律規範的人員發出入山許可，尼泊爾旅遊局局長艾德希卡里（Taranath Adhikari）表示，「我們相信我們的山是全球遺產，任何國家希望造訪他們以實現和平的公民都應該被允許這麼做，只要在我們的法律規範內。」

喜馬拉雅山的春季登山季將持續至5月底，今年至今共有9名俄羅斯登山客獲得入山許可，包括1人被允許攀登海拔8091公尺的安納布爾納峰（Annapurna），8人獲准攀爬6500公尺以下的山峰。

自稱烏克蘭首位登上聖母峰女性的加雷（Irina Galay）在Instagram上寫道，只要戰爭繼續，俄羅斯人就沒有特權登山，「沒有和平，就不能爬山，希望我們很快就有和平、也能爬山。」

烏克蘭嚮導伊萬琴科（Oleg Ivanchenko）原本預計今年春季攀登聖母峰，後來因為俄烏開戰取消行程，他說，「我知道有些人說山是神聖的，無關乎政治，但我們也期待獲得俄羅斯登山客的支持，他們可以示威，或至少不要登山，留在俄羅斯。」

喜馬拉雅山這個春季將沒有任何烏克蘭人攀登，尼泊爾嚮導服務公司七峰跋涉（Seven Summits Treks）董事長明格瑪．雪帕（Mingma Sherpa）說，今年原本有35名烏克蘭籍登山客，後來全部取消行程。除了烏克蘭人，他說也有部分俄羅斯人、歐洲人因為戰爭取消行程。

根據喜馬拉雅資料庫（Himalayan Database），2021年一共有49名俄羅斯人、19名烏克蘭人申請攀爬8000公尺以上高山，當中14名俄羅斯人、6名烏克蘭人攻上聖母峰。

針對烏克蘭要求尼泊爾禁止俄羅斯登山客，有國外網友表示儘管自己支持烏克蘭，但此舉等同於懲罰登山客，強調戰爭是政府的行為。