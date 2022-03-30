雲林縣人口數今年1月年跌破67萬大關，縣政府為鼓勵年輕人結婚生子，30日在斗六市戶政事務所舉辦「雲林賜福‧女子姻緣，幸福在雲林」活動，新人在雲林縣各戶政事務所登記結婚，只要有一方設籍雲林，即可獲得1份專屬好禮，藉此鼓勵年輕人多生育，希望雲林人口不要再「跌跌不休」。

雲林縣人口數最多曾達80餘萬，但因少子化影響，今年1月年已跌破67萬大關，為66萬9354人，每年出生人數比死亡人數少3000餘人是主因。目前全縣20鄉鎮市僅麥寮鄉人口呈正成長，為了鼓勵生育，縣府特別推出「雲林賜福‧女子姻緣，幸福在雲林」活動。

雲林縣長張麗善表示，近年來年輕人有不婚及晚婚趨勢，此活動贈送新人禮盒，內有1對檀木印章、2雙囍字筷、北港武德宮財神爺與三仙姑香火袋、北港朝天宮媽祖小神衣共5樣禮物，藉此鼓勵年輕人結婚生子，讓雲林人口能持續增加。

縣民政處說，近5、6年每年死亡人數平均約7200人，出生人數約4000人，是雲林人口持續減少的主因；遷入人口數比遷出每年少約1000人是其次因素，因此鼓勵年輕人結婚生子，將是讓雲林人口增加的重點工作。

民政處指出，除了鼓勵提高生育率外，也將加強未婚聯誼活動，2019年前每年有3000多對結婚新人，2020年已跌破3000對，希望未來能向上提升，藉由新人的努力增加人口數。

另外，雲林縣老人人口比例已逾18％，比例全台第2高，民政處與社會處將加強老人照顧福利，延長老人平均壽命。多管齊下，打造雲林成為友善婚育與銀髮族樂園的亮點縣市。

縣民認為，除了少子化問題，雲林缺乏就業機會，導致年輕人口不斷流失，也是人口減少的原因之一，設法引進企業增加就業機會，才能吸引年輕人返鄉。