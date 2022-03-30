衛生局也加開三處社區篩檢站。(台中市政府提供／馮惠宜台中傳真)

北市和基隆3名確診者到台中吃喜宴確診，台中市政府衛生局公布林酒店森林百匯自助餐、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞等足跡，也匡列198位接觸者採檢，並緊急協調三家醫院成立社區篩檢站讓足跡重疊者就近篩檢。

全台本土案例激增，台中市30日維持本土零確診，但受矚目的台中一場婚宴有3人確診，3人分別來自台北案23266、案23268和基隆23277等地，其Ct值分別為11至20之間，幸目前台中市無確診者。

台中市衛生局表示，接獲通知後立即展開疫調，3名個案3月26日到位於國家歌劇院的台中市VVG餐廳參加婚宴，此外期間也在台中入住，25到27日間台中市的足跡有林酒店森林百匯自助餐、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞等共6處公共足跡點。

台中市也緊急匡列相關198位接觸者，另對於婚宴親友來自外縣市者將由當地衛生局追蹤安排PCR採檢。

而衛生局也在30、31日兩日於澄清醫院中港分院（側門採檢站）、林新醫院（惠中路大門口）、台中醫院（急診篩檢站）開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。